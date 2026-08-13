FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte übertroffen, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entsprechende Marge liege mit 9,4 Prozent um fast fünf Prozentpunkte über der Markterwartung./bek/mf;