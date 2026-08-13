Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte übertroffen, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entsprechende Marge liege mit 9,4 Prozent um fast fünf Prozentpunkte über der Markterwartung./bek/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
200.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
211.80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
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