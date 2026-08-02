National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1410 auf 1300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Ahmed Farman begründete das niedrigere Kursziel mit einer grundsätzlich überarbeiteten Bewertung des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Auf kurze Sicht mangele es an unterstützenden regulatorischen Vorgaben, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11.85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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