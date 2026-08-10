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STOXX 50-Performance 10.08.2026 15:58:13

Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester

Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester

In Europa stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Siemens Energy
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Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.16 Prozent höher bei 5’536.17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.010 Prozent auf 5’527.88 Punkte an der Kurstafel, nach 5’527.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’527.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’553.93 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5’374.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’070.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’477.47 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.68 Prozent zu. Bei 5’559.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1.79 Prozent auf 198.95 CHF), Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 155.60 EUR), BP (+ 1.31 Prozent auf 5.24 GBP), Allianz (+ 1.15 Prozent auf 438.50 EUR) und Rolls-Royce (+ 1.12 Prozent auf 15.47 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BAT (-3.19 Prozent auf 42.80 GBP), Deutsche Telekom (-2.72 Prozent auf 28.25 EUR), GSK (-2.04 Prozent auf 19.21 GBP), National Grid (-1.79 Prozent auf 11.79 GBP) und Siemens (-1.18 Prozent auf 276.50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 5’153’647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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