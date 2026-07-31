National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. Für National Grid sei sie angesichts der hohen Bewertung des Netzwerkbetreibers negativ gestimmt./ck/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.50 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
13.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
11.85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
31.07.26
|National Grid-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.07.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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29.07.26
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
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27.07.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12.84
|-0.30%
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