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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

12.82
CHF
-0.05
CHF
-0.40 %
14:48:45
BRXC
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03.08.2026 13:08:10

National Grid Sell

National Grid
12.82 CHF -0.40%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. Für National Grid sei sie angesichts der hohen Bewertung des Netzwerkbetreibers negativ gestimmt./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11.50 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
13.86 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
11.85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
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