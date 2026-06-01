National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

12.70
CHF
0.02
CHF
0.18 %
11:33:31
BRXC
01.06.2026 10:42:29

National Grid Sell

National Grid
12.70 CHF 0.18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktie des Stromnetzbetreibers sei "priced for perfection", schrieb Mark Freshney am Sonntagabend. Das bedeutet, dass die Bewertung so optimistisch ist, dass sie starke Ergebnisse, ständiges Wachstum und eine perfekte Umsetzung der Unternehmensstrategie voraussetzt. Die vom Regulierer erlaubten Renditen dürften nicht weiter steigen, glaubt der Experte und setzt stattdessen auf Pennon, Italgas und Redeia./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11.50 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
13.93 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12.03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

Analysen zu National Grid plc

10:42 National Grid Sell UBS AG
29.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
27.05.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 National Grid Overweight Barclays Capital
21.05.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
