Morgan Stanley empfiehlt europäische Aktien - diese Sektoren sind spannend
Procter & Gamble-Aktie zieht an: Konzern überrascht positiv und bestätigt Ziele
Index-Investments im Check: Macht der ETF-Boom unsere Märkte instabiler?
Volvo-Aktie legt zu: Prognose für europäischen Markt erhöht
Eni-Aktie in Rot: Operativer Gewinn sinkt im ersten Quartal
National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

National Grid Sell

National Grid
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid mit einem Kursziel von 1160 Pence auf "Sell" belassen. Bei den Mitte Mai anstehenden, vorläufigen Jahreszahlen des Netzbetreibers seien keine Überraschungen bezüglich der Ziele für das neue Geschäftsjahr zu erwarten, schrieb Mark Freshney am Donnerstag in seinem Ausblick. Denn dazu habe das Management sich bereits geäußert. Zum Anlagevotum verwies Freshney auf die hohe Bewertung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11.60 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14.81 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
13.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

Analysen zu National Grid plc

13:12 National Grid Sell UBS AG
17.04.26 National Grid Sell UBS AG
14.04.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 National Grid Outperform Bernstein Research
13.04.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
