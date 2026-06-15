National Grid 12.73 CHF -0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1300 auf 1350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien preisten die notwendigen und geplanten, rekordhohen Investitionen des Netzbetreibers bereits ein, schrieb Andrew Fisher am Montag. Er hob derweil seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden Jahre etwas an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.