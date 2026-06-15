Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’718 0.1%  SPI 19’373 0.2%  Dow 51’671 0.9%  DAX 24’894 1.1%  Euro 0.9212 0.0%  EStoxx50 6’229 0.7%  Gold 4’317 0.2%  Bitcoin 52’623 -0.1%  Dollar 1 0.2%  Öl 83 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cicor-Aktie: Werkverkauf und Personalabbau angekündigt
Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
Aktie in Sicht: Infracore plant Börsengang, Aevis hält an Beteiligung fest
Warum sich der Dollar zu Euro und Franken wieder etwas fester zeigt
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Suche...

National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

12.73
CHF
-0.10
CHF
-0.78 %
15.06.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.06.2026 06:54:56

National Grid Hold

National Grid
12.73 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1300 auf 1350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien preisten die notwendigen und geplanten, rekordhohen Investitionen des Netzbetreibers bereits ein, schrieb Andrew Fisher am Montag. Er hob derweil seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden Jahre etwas an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
13.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13.96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.09 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?