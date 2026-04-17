National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einigen Investoren-Meetings auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Noch sei zu früh, um über mögliche Verzögerungen beim Investitionsplan bis 2031 zu spekulieren, schrieb Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Energieversorgers erscheine zwar teuer, die Papiere vergleichbarer Unternehmen seien es aber auch./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.60 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
14.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12.65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Freshney
|
KGV*:
-
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