National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Das Management des britischen Netzbetreibers habe sich zuversichtlich hinsichtlich seines Fünfjahres-Finanzrahmens geäußert, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstag. Die Auffassung sei bekräftigt worden, dass die Finanzierbarkeit einer der wichtigsten zu beachtenden Faktoren sei, die sowohl regulatorische als auch Investitions-Entscheidungen prägten./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.40 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
14.05.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.05.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
08.05.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
07.05.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.ch)