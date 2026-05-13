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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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13.05.2026
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14.05.2026 20:28:48

National Grid Overweight

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Das Management des britischen Netzbetreibers habe sich zuversichtlich hinsichtlich seines Fünfjahres-Finanzrahmens geäußert, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstag. Die Auffassung sei bekräftigt worden, dass die Finanzierbarkeit einer der wichtigsten zu beachtenden Faktoren sei, die sowohl regulatorische als auch Investitions-Entscheidungen prägten./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 18:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 18:22 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.40 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14.86 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12.91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
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