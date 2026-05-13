NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Das Management des britischen Netzbetreibers habe sich zuversichtlich hinsichtlich seines Fünfjahres-Finanzrahmens geäußert, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstag. Die Auffassung sei bekräftigt worden, dass die Finanzierbarkeit einer der wichtigsten zu beachtenden Faktoren sei, die sowohl regulatorische als auch Investitions-Entscheidungen prägten./rob/la/he;