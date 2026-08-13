Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’494 0.3%  SPI 20’435 0.3%  Dow 53’830 0.1%  DAX 26’422 0.4%  Euro 0.9370 0.0%  EStoxx50 6’559 0.4%  Gold 4’398 -0.2%  Bitcoin 51’653 0.2%  Dollar 0.8124 -0.1%  Öl 87.0 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Swissquote Group154823524Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Brenntag SE-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
Aebi Schmidt macht mehr Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal - Aktie zieht an
HelloFresh-Aktie gibt ab: Spürbarer Umsatzrückgang in 2026 erwartet
freenet-Aktie wenig bewegt: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
Aktie im Plus: RWE erhöht Investitionsziel nach Amprion-Einstieg - Kohleausstieg weiter geplant
Suche...
ETF Sparplan

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

159.02
CHF
2.97
CHF
1.91 %
14:57:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 11:58:59

Salesforce Overweight

Salesforce
159.02 CHF 1.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Beobachtung von Salesforce mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 US-Dollar wieder aufgenommen. Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Salesforce

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Salesforce-Kurs >5 >10 >15
Fallender Salesforce-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 193.32 		Abst. Kursziel*:
29.32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 193.31 		Abst. Kursziel aktuell:
29.33%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:58 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 159.16 1.99% Salesforce