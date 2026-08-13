Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Beobachtung von Salesforce mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 US-Dollar wieder aufgenommen. Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 193.32
|
Abst. Kursziel*:
29.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 193.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.33%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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