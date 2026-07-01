National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid auf "Hold" mit einem Kursziel von 1410 Pence belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent sei aus strategischer Sicht positiv zu werten, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn dies stärke die Ausrichtung auf den wachsenden US-Rechenzentrumsmarkt. Allerdings werde das Schlüsselprojekt des Unternehmens erst Anfang der 2030er Jahre einen positiven Free Cashflow erzielen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.10 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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