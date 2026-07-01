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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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01.07.2026 15:00:06

National Grid Hold

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid auf "Hold" mit einem Kursziel von 1410 Pence belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent sei aus strategischer Sicht positiv zu werten, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn dies stärke die Ausrichtung auf den wachsenden US-Rechenzentrumsmarkt. Allerdings werde das Schlüsselprojekt des Unternehmens erst Anfang der 2030er Jahre einen positiven Free Cashflow erzielen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14.10 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14.26 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
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15:00 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
14:05 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 National Grid Outperform Bernstein Research
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
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