National Grid 12.94 CHF -2.90% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid auf "Hold" mit einem Kursziel von 1410 Pence belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent sei aus strategischer Sicht positiv zu werten, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn dies stärke die Ausrichtung auf den wachsenden US-Rechenzentrumsmarkt. Allerdings werde das Schlüsselprojekt des Unternehmens erst Anfang der 2030er Jahre einen positiven Free Cashflow erzielen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.