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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

20.39
CHF
0.61
CHF
3.07 %
14:59:59
BRXC
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13.08.2026 10:42:25

SCHOTT Pharma Buy

SCHOTT Pharma
20.39 CHF 3.07%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 26,50 auf 27,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten den bereits veröffentlichten Eckdaten entsprochen und lägen beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) über den Konsensprognosen, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2029 etwas an./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.45 € 		Abst. Kursziel*:
25.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.14%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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