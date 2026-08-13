SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 26,50 auf 27,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten den bereits veröffentlichten Eckdaten entsprochen und lägen beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) über den Konsensprognosen, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2029 etwas an./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.45 €
|
Abst. Kursziel*:
25.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.14%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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12.08.26
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12.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma with strong third quarter and on track for planned growth (EQS Group)
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12.08.26
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|UBS AG
|10:00
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|20.40
|3.09%
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