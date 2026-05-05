National Grid 13.71 CHF 1.01% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1450 auf 1440 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pavan Mahbubani passte das Kursziel geringfügig an das jüngste Trading-Update des Netzbetreibers an. Das schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.