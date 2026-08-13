NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität

• Breite Allianz in Tech-Branche gegen Regulierungsdruck• Jensen Huang mit Plädoyer für offene KI-Systeme• Streitpunkt Distillation

Ein historisches Plädoyer für offene Systeme

In einem Beitrag auf der Plattform X setzte NVIDIA-CEO Jensen Huang ein deutliches Zeichen für die Zukunft der künstlichen Intelligenz.

For my first post, I’m sharing a letter @NVIDIA signed on why open models matter.



AI will transform every industry, power every company, and be built by every country.



Open models strengthen safety and cybersecurity, accelerate innovation and diffusion, and enable sovereignty.… pic.twitter.com/t02bi51N4C - Jensen Huang (@JensenHuang) July 24, 2026

Gemeinsam mit Branchengrössen wie Meta, Microsoft, Palantir und IBM verfasste NVIDIA ein Positionspapier mit dem Titel "Open Weights and American AI Leadership". Die Kernbotschaft an die Politiker im Capitol Hill lautet: Die technologische Vormachtstellung der USA im KI-Bereich bemisst sich nicht an einzelnen geschlossenen Spitzenmodellen, sondern an einem zugänglichen und dynamischen Ökosystem. Der Brief zieht Parallelen zur Open-Source-Softwarebewegung der 1980er-Jahre, die das Fundament für die heutige globale IT-Infrastruktur legte, und plädiert dafür, den Zugang zu sogenannten Open-Weight-Modellen nicht durch pauschale Beschränkungen zu verkrüppeln.

Der Auslöser: Spannungen zwischen Washington und Peking

Der Vorstoss von Big Tech kommt zu einem brisanten Zeitpunkt: In den USA wächst die Sorge vor chinesischen Open-Weight-Modellen, insbesondere nach dem Release von Kimi K3 durch das chinesische Startup Moonshot AI. Michael Kratsios, wissenschafts- und technologiepolitischer Berater des Weissen Hauses, erklärte auf X, dass US-Behörden Erkenntnisse vorlägen, wonach Kimi K3 durch das sogenannte "Distillation"-Verfahren auf Basis von Anthropics Modell Fable trainiert worden sei. Finanzminister Scott Bessent brachte daraufhin mögliche Sanktionen wegen Modell-Diebstahls ins Spiel, berichtet CNBC. Dem treten die Unterzeichner des Briefes entschieden entgegen: Distillation sei eine etablierte Praxis zur Modelloptimierung. Statt bewährte Entwicklungsmethoden pauschal zu verbieten, müssten gezielt rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um tatsächliche Rechtsverletzungen zu ahnden.

Sicherheit durch Transparenz statt Abschottung

Ein zentrales Argument des Vorstosses betrifft die Cybersicherheit und den Wettbewerb. Öffentliche Modelle, deren Gewichtungen frei herunterladbar und lokal anpassbar sind, verhindern eine gefährliche Monopolisierung durch wenige Grosskonzerne und schützen Kunden vor einem Vendor-Lock-in. Darüber hinaus widersprechen die Branchenführer der These, geschlossene Systeme seien per se sicherer. In einer Welt, in der Angreifer fortgeschrittene KI nutzen, benötige auch die Abwehrseite Zugriff auf vergleichbare Werkzeuge. Eine breite Community aus Entwicklern und Sicherheitsforschern könne Schwachstellen schneller identifizieren, testen und beheben, als es geschlossene Systeme hinter Firmenmauern vermögen würden.

Ein gespaltenes Silicon Valley

Der offene Brief offenbart allerdings zugleich auch eine tiefe Kluft innerhalb der Tech-Industrie. Während Chiphersteller wie NVIDIA und Plattformanbieter wie Meta oder IBM die Demokratisierung von KI-Gewichten vorantreiben, fehlen die Namen von OpenAI, Google und Anthropic unter dem Dokument. Damit zeichnet sich eine klare Frontlinie ab: Auf der einen Seite stehen die Anbieter von Hardware, Infrastruktur und offenen Modellen, auf der anderen Seite die Entwickler proprietärer Frontier-Modelle, deren Geschäftsmodell massgeblich auf exklusivem Zugang beruht.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch