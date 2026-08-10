Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Montagshandels steigen

Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.31 Prozent stärker bei 5’544.29 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.010 Prozent auf 5’527.88 Punkte an der Kurstafel, nach 5’527.31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’553.93 Punkte, das Tagestief hingegen 5’527.88 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’374.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’070.72 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’477.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’559.41 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2.74 Prozent auf 200.80 CHF), Roche (+ 1.58 Prozent auf 373.10 CHF), BP (+ 1.43 Prozent auf 5.25 GBP), Allianz (+ 0.97 Prozent auf 437.70 EUR) und UBS (+ 0.85 Prozent auf 43.83 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-4.37 Prozent auf 42.28 GBP), Deutsche Telekom (-3.24 Prozent auf 28.10 EUR), National Grid (-2.04 Prozent auf 11.76 GBP), GSK (-1.68 Prozent auf 19.28 GBP) und Siemens (-1.02 Prozent auf 276.95 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19’658’153 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 6.51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch