National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen National Grid-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der National Grid-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8.43 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die National Grid-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.865 National Grid-Aktien. Die gehaltenen National Grid-Anteile wären am 05.08.2026 140.90 GBP wert, da der Schlussstand 11.88 GBP betrug. Damit wäre die Investition 40.90 Prozent mehr wert.
Insgesamt war National Grid zuletzt 59.70 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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