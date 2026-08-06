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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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Lohnende National Grid-Anlage? 06.08.2026 10:02:29

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen National Grid-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

National Grid
13.03 CHF 0.50%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der National Grid-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8.43 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die National Grid-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.865 National Grid-Aktien. Die gehaltenen National Grid-Anteile wären am 05.08.2026 140.90 GBP wert, da der Schlussstand 11.88 GBP betrug. Damit wäre die Investition 40.90 Prozent mehr wert.

Insgesamt war National Grid zuletzt 59.70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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03.08.26 National Grid Sell UBS AG
03.08.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
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