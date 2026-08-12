STOXX-Handel STOXX 50 gibt letztendlich nach

Am Mittwoch verlor der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0.39 Prozent auf 5’526.44 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.015 Prozent auf 5’547.35 Punkte an der Kurstafel, nach 5’548.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’520.59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’560.57 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.026 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5’374.81 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 5’035.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’482.32 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11.48 Prozent zu Buche. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’674.85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.28 Prozent auf 1’168.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 161.70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.02 Prozent auf 83.48 CHF), National Grid (+ 0.93 Prozent auf 11.97 GBP) und HSBC (+ 0.89 Prozent auf 15.38 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3.15 Prozent auf 193.70 CHF), SAP SE (-2.62 Prozent auf 175.96 EUR), RELX (-2.57 Prozent auf 25.41 GBP), Novo Nordisk (-2.51 Prozent auf 299.50 DKK) und Deutsche Telekom (-1.44 Prozent auf 28.15 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’122’219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 583.446 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch