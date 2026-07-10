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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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12:39:27
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10.07.2026 11:17:38

National Grid Hold

National Grid
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Hold" belassen. Andrew Fisher berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den britischen Netzbetreiber das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent. Diese Beteiligung ermögliche National Grid einen direkten Zugang zu der wachsenden Stromnachfrage seitens Rechenzentren und KI-Anwendungen, schrieb der Experte am Freitag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
13.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse