National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
14.06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
11.99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
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|29.05.26
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|National Grid Hold
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