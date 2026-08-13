freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet nach Quartalszahlen des Mobilfunk- und TV-Anbieters auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Freenet bestätigt, aber kein Update zu den Verhandlungen über eine Erneuerung des Mobilfunknetz-Abkommens mit Telefonica Deutschland gegeben./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.32 €
|
Abst. Kursziel*:
12.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.60%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
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12.08.26
|Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen (AWP)
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12.08.26
|EQS-News: freenet confirms its 2026 guidance – robust customer and revenue growth, as well as strong cash conversion in the first half of 2026 (EQS Group)
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12.08.26
|EQS-News: freenet bestätigt Guidance 2026 – robustes Kunden- und Umsatzwachstum sowie hohe Cash-Conversion im 1. Halbjahr 2026 (EQS Group)
Analysen zu freenet AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
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|01.07.26
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|25.06.26
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