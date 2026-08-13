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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet nach Quartalszahlen des Mobilfunk- und TV-Anbieters auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Freenet bestätigt, aber kein Update zu den Verhandlungen über eine Erneuerung des Mobilfunknetz-Abkommens mit Telefonica Deutschland gegeben./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.