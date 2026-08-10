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Index-Performance im Fokus 10.08.2026 12:26:11

STOXX-Handel: STOXX 50 mittags freundlich

STOXX-Handel: STOXX 50 mittags freundlich

Der STOXX 50 gewinnt am ersten Tag der Woche an Fahrt.

Roche
371.10 CHF 0.43%
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Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.24 Prozent auf 5’540.49 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.010 Prozent fester bei 5’527.88 Punkten, nach 5’527.31 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5’527.88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’541.63 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’374.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 5’070.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 4’477.47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.77 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’559.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.72 Prozent auf 157.72 EUR), Richemont (+ 1.69 Prozent auf 198.75 CHF), Allianz (+ 1.22 Prozent auf 438.80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.05 Prozent auf 82.62 CHF) und Roche (+ 0.63 Prozent auf 369.60 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil GSK (-2.27 Prozent auf 19.16 GBP), BAT (-1.81 Prozent auf 43.41 GBP), Rheinmetall (-1.78 Prozent auf 1’126.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.52 Prozent auf 28.60 EUR) und National Grid (-0.79 Prozent auf 11.91 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2’555’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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