GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte dank der Kosten solide abgeschnitten haben, prognostizierte Zain Ebrahim in einem Ausblick am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich gleichwohl wenig ändern. Die Medikamente Blenrep und Exdensur könnten hinter den Erwartungen zurückbleiben./rob/bek/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.91 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.05%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.76%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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