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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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08.10.2026 08:09:19

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte dank der Kosten solide abgeschnitten haben, prognostizierte Zain Ebrahim in einem Ausblick am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich gleichwohl wenig ändern. Die Medikamente Blenrep und Exdensur könnten hinter den Erwartungen zurückbleiben./rob/bek/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
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-5.05%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17.67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.76%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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08:09 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
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