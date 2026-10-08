GSK 19.27 CHF -1.44% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte dank der Kosten solide abgeschnitten haben, prognostizierte Zain Ebrahim in einem Ausblick am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich gleichwohl wenig ändern. Die Medikamente Blenrep und Exdensur könnten hinter den Erwartungen zurückbleiben./rob/bek/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.