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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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21.10.2026 14:46:48

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die inzwischen vom Pharmahersteller veröffentlichten Konsensschätzungen. Er rechnet weiterhin mit einem soliden, kostenseitig gestützten dritten Quartal. Seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Core EPS) liege etwa 3 Prozent über dem Marktkonsens./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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14:46 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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