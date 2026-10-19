NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die inzwischen vom Pharmahersteller veröffentlichten Konsensschätzungen. Er rechnet weiterhin mit einem soliden, kostenseitig gestützten dritten Quartal. Seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Core EPS) liege etwa 3 Prozent über dem Marktkonsens./ck/rob/tih;