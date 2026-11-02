GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Sorgen am Markt hinsichtlich der Entwicklung von Apretude als HIV-Präexpositionsprophylaxe seien etwas übertrieben, schrieb Emmanuel Papadakis in einem Rückblick auf die Zahlen des Pharmakonzerns zum dritten Quartal. Die Kommunikation des Pharmakonzerns sei in diesem Fall aber ungeschickt gewesen./rob/bek/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
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