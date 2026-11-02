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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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02.11.2026 12:23:30

GSK Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Sorgen am Markt hinsichtlich der Entwicklung von Apretude als HIV-Präexpositionsprophylaxe seien etwas übertrieben, schrieb Emmanuel Papadakis in einem Rückblick auf die Zahlen des Pharmakonzerns zum dritten Quartal. Die Kommunikation des Pharmakonzerns sei in diesem Fall aber ungeschickt gewesen./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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22.20 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
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