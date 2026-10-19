GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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19.10.2026 10:19:59
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Studiendaten für das Krebs-Konjugat Risvutatug Rezetecan mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Daten sollten das Vertrauen der Anleger steigern, dass die außerordentliche Effizienz in der Artemis-008 Phase-III-Studie wirklich auf Rivutatug zurückgehe und nicht auf die Patientenauswahl, schrieb Michael Leuchten am Montag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.58 £
|
Abst. Kursziel*:
34.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.37%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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