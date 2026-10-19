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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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19.10.2026 10:19:59

GSK Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Studiendaten für das Krebs-Konjugat Risvutatug Rezetecan mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Daten sollten das Vertrauen der Anleger steigern, dass die außerordentliche Effizienz in der Artemis-008 Phase-III-Studie wirklich auf Rivutatug zurückgehe und nicht auf die Patientenauswahl, schrieb Michael Leuchten am Montag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.61 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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10:19 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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