GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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28.10.2026 12:35:52
GSK Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 3010 Pence auf "Outperform" belassen. Die solide Entwicklung unter dem neuen Konzernchef halte an, schrieb Justin Smith am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.10 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18.19 £
|
Abst. Kursziel*:
65.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.93%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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