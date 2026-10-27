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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 3010 Pence auf "Outperform" belassen. Die solide Entwicklung unter dem neuen Konzernchef halte an, schrieb Justin Smith am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.