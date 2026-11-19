Dabei stützt sich der Konzern auf seine Pipeline mit zahlreichen Produktkandidaten. Sie sollen helfen, die bevorstehende Patentklippe zu umschiffen.

Für die Zeitspanne 2026 bis 2031 strebt der Pharmakonzern ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr an, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Zudem soll die Kerngewinnmarge bis 2029 wieder auf über 40 Prozent steigen.

Der Konzern erhöhte zugleich die Spitzenumsatzprognosen für drei wichtige Medikamente. Für den Multiple-Sklerose-Wirkstoff Kesimpta rechnet Novartis neu mit einem maximalen Jahresumsatz von 8 Milliarden Dollar nach zuvor 6 Milliarden. Die Prognosen für Scemblix - ein Medikament gegen bestimmte Formen der chronischen myeloischen Leukämie - und den Cholesterinsenker Leqvio wurden jeweils auf 5 von 4 Milliarden Dollar angehoben.

Für Rhapsido (Remibrutinib) hatte der Konzern erst kürzlich die Spitzenziele auf 8 Milliarden Dollar erhöht. Der Wirkstoff wird unter anderem gegen chronische spontane und induzierbare Nesselsucht sowie schubförmige Multiple Sklerose entwickelt. Für weitere Anwendungsgebiete des Mittels sieht Novartis zusätzliches Milliarden-Potenzial.

Damit verfügt der Konzern nach eigenen Angaben über neun bereits auf dem Markt eingeführte Medikamente mit einem Spitzenumsatzpotenzial von jeweils 3 bis 10 Milliarden Dollar. Dazu zählen neben den genannten Präparaten auch Kisqali gegen Brustkrebs, Cosentyx gegen entzündliche Erkrankungen, Pluvicto gegen Prostatakrebs, die Gentherapie-Gruppe um Zolgensma und Itvisma sowie Fabhalta gegen bestimmte seltene Erkrankungen.

Breite Pipeline soll Wachstum sichern

Neben dem bestehenden Portfolio setzt Novartis auf seine Entwicklungspipeline. Bis 2031 erwartet der Konzern mehr als 35 Studienergebnisse, die potenziell die Grundlage für Zulassungsanträge bilden könnten.

Die Pipeline umfasse mehr als 30 mögliche umsatzstarke Wirkstoffkandidaten. Mehr als 20 davon befänden sich in Phase II oder III beziehungsweise im Zulassungsverfahren. Zehn der spätphasigen Projekte verfügten über ein Spitzenumsatzpotenzial von mehreren Milliarden Dollar.

"Für 2026 erwarten wir, trotz der grössten Belastung durch den Wegfall von Patentschutz und Marktexklusivität in unserer Unternehmensgeschichte, weiter zu wachsen", wird Novartis-Chef Vas Narasimhan in der Mitteilung zitiert.

Zur Erinnerung: Bei Novartis laufen Patente auf wichtige Umsatzbringer wie etwa das Herzmittel Entresto ab und belasten die Umsätze.

Novartis-Aktien notieren am Investorentag tiefer

Novartis-Aktien werden am Donnerstag klar tiefer gehandelt. Der Pharmakonzern kann anlässlich seines Investorentages in London die Finanzgemeinde nicht überzeugen.

Die Novartis-Aktie sinkt im SIX-Handel zeitweise um 1,4 Prozent auf 129,62 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Pluss der Novartis-Valoren indes immer noch knapp ein Fünftel.

In der Medienmitteilung am Morgen hat Novartis seine Wachstumsziele bis 2031 auf jährlich durchschnittlich 5 Prozent festgelegt. Gleichzeitig traut der Konzern drei bereits zugelassenen Mitteln noch höhere Spitzenumsätze als bislang zu.

Der Analystentenor findet überwiegend lobende Worte für die Zielvorgaben, bewertet sie indes im Grossen und Ganzen als im Rahmen der Schätzungen. So schreiben etwa die Experten der ZKB, dass die Umsatzguidance zwar wie schon zuvor über dem Konsens liege. Es sei aber durchaus überraschend, dass nach der bisher starken Margenentwicklung, die mittelfristige Margenprognose nicht schon früher erreichbar sei. Die erhöhten Produktumsatzziele hätten zudem "nicht viel" Aufwärtspotenzial.

Diesbezüglich loben die Analysten von Vontobel vor allem die Zielvorgaben für Mittel wie Kisqali und Kesimpta bis 2031 positiv. Denn beide Medikamente würden ab dann mit den ersten Patentabläufen konfrontiert.

Blick nach vorne nicht ganz klar

Eher zurückhaltend gibt man sich derweil bei Jefferies. Die Updates zu den Wirkstoffen stärkten zwar die Wachstumsprognose und verringerten die Risiken. Allerdings stütze sich das längerfristige Wachstum "nach wie vor stark" auf Wirkstoffe, bei denen noch konkrete Fragen offen seien.

Die Experten der LUKB ziehen ein ähnliches Fazit: Das Problem bei Novartis sei nicht die Produktpalette, sondern die "Fragezeichen über dem, was danach kommen soll". Denn nach "einigen" gescheiterten Studien im Herbst seien die Basler "unter Zugzwang". Der Markt stelle sich zurecht die Frage, was die Lücke füllen könnte, wenn die aktuellen Kassenschlager den Patentschutz verlieren. Vieles in der Entwicklungspipeline scheine "auf der Zeitachse noch etwas weit draussen". Generell sei Novartis zwar noch weit davon entfernt ein "Problembär" zu sein, die "heisseste Pharma-Party" steige indes zurzeit auch nicht.

hr/to

Basel (awp)