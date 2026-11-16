FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der GSK-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die GSK-Anteile bei 19.48 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 GBP in die GSK-Aktie investierten, hätten nun 513.479 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 19.12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’815.15 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 1.85 Prozent vermindert.

GSK war somit zuletzt am Markt 76.57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch