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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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02.11.2026 14:06:41

GSK Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1860 auf 1850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Freitag an einen Zwischenbericht des Pharmakonzerns an. In der Telefonkonferenz seien vor allem der Start des Antikörpers Exdensur, beruhigende Kommentare zum Hepatitis-B-Mittel Hibsago, das durchwachsene Geschäft mit dem Gürtelrose-Impfstoff Shingrix und die für 2027 erwarteten Belastungsfaktoren thematisiert worden, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18.31 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
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