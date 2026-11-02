GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1860 auf 1850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Freitag an einen Zwischenbericht des Pharmakonzerns an. In der Telefonkonferenz seien vor allem der Start des Antikörpers Exdensur, beruhigende Kommentare zum Hepatitis-B-Mittel Hibsago, das durchwachsene Geschäft mit dem Gürtelrose-Impfstoff Shingrix und die für 2027 erwarteten Belastungsfaktoren thematisiert worden, schrieb er./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18.31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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