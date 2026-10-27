GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis habe dank der Kosten positiv überrascht, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die Jahresziele seien aber unverändert. Angesichts des enttäuschenden Shingrix-Geschäfts und weiter moderater Exdensur-Umsätze rechnet Ebrahim zur Wochenmitte aber mit einer Underperformance der Aktie./rob/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.99 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.95%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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