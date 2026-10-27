GSK 20.00 CHF -4.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis habe dank der Kosten positiv überrascht, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die Jahresziele seien aber unverändert. Angesichts des enttäuschenden Shingrix-Geschäfts und weiter moderater Exdensur-Umsätze rechnet Ebrahim zur Wochenmitte aber mit einer Underperformance der Aktie./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.