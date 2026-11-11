Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Der FTSE 100 verbuchte im LSE-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.78 Prozent auf 10’835.47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.274 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent stärker bei 10’751.67 Punkten, nach 10’751.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’842.10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’751.67 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1.52 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10’552.05 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 10’844.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’899.60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8.89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 4.67 Prozent auf 49.28 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3.60 Prozent auf 76.20 GBP), Halma (+ 2.71 Prozent auf 35.64 GBP), BP (+ 2.68 Prozent auf 5.67 GBP) und Informa (+ 2.65 Prozent auf 8.82 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil JD Sports Fashion (-3.01 Prozent auf 0.95 GBP), Babcock International (-2.07 Prozent auf 10.40 GBP), GSK (-1.56 Prozent auf 18.87 GBP), Associated British Foods (-1.24 Prozent auf 19.84 GBP) und Kingfisher (-1.12 Prozent auf 3.70 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 101’084’977 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 273.787 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch