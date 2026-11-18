Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht nun Abwärtspotenzial für die Evonik-Aktie./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.57%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
15:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:46
|BASF sagt Evonik-Übernahme ab (Spiegel Online)
|
15:24
|BASF zieht sich bei Evonik zurück (Dow Jones)
|
18.11.26
|Evonik: NRW-Ministerpräsident Wüst stellt sich gegen BASF-Übernahme (Spiegel Online)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Evonik-Aktie nach Übernahmebericht im Plus: BASF wirbt wohl um zentrale Aktionäre (Dow Jones)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|16:25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.26
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|03.11.26
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Aktuelle Aktienanalysen
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