GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1925 Pence auf "Sector Perform" belassen. Den Status einer beschleunigten Zulassung des Medikaments Nelkarmi durch die US-Gesundheitsbehörde FDA wertete Analyst Trung Huynh positiv. Zunächst werde das Mittel mit Lorbrena von Pfizer konkurrieren als Zweitlinientherapie gegen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs. Größer sei allerdings das Potenzial von Nelkarmi als Erstlinientherapie, so der Experte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.25 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
22.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18.69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
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