Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.74 Prozent stärker bei 5’504.34 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.070 Prozent auf 5’467.78 Punkte an der Kurstafel, nach 5’463.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’467.78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’513.60 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2.49 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 5’305.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5’548.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’846.26 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.04 Prozent. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 10.78 Prozent auf 132.76 EUR), BP (+ 2.68 Prozent auf 5.67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.60 Prozent auf 96.38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.49 Prozent auf 70.70 CHF) und Siemens (+ 2.01 Prozent auf 277.00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 794.10 EUR), GSK (-1.56 Prozent auf 18.87 GBP), Novartis (-1.29 Prozent auf 132.74 CHF), Intesa Sanpaolo (-1.21 Prozent auf 6.31 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.18 Prozent auf 569.40 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’288’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 517.925 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 5.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch