BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BASF Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für BASF hätte die Übernahme strategische Vorteile bieten können, die starke Europa-Ausrichtung und Risiken mit Blick auf die Realisierung von Synergien hätten das Geschäft jedoch weniger attraktiv gemacht./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
50.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.71%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
50.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.35%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
16:29
|BASF Aktie News: BASF macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
15:46
|BASF sagt Evonik-Übernahme ab (Spiegel Online)
|
15:24
|BASF zieht sich bei Evonik zurück (Dow Jones)
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag höher (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Evonik: NRW-Ministerpräsident Wüst stellt sich gegen BASF-Übernahme (Spiegel Online)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|18.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|46.95
|1.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
|
Jefferies & Company Inc.
BASF Underperform
|16:25
|
Jefferies & Company Inc.
Evonik Hold
|14:44
|
RBC Capital Markets
Walmart Outperform
|14:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Walmart Overweight
|14:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Bank Overweight
|14:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Talanx Buy
|14:17
|
Goldman Sachs Group Inc.
Alstom Sell