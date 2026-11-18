Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.45 Prozent leichter bei 5’376.48 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’404.80 Zählern und damit 0.076 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’400.70 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5’411.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’371.41 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 2.70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 5’404.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’471.06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4’714.79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.46 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.82 Prozent auf 128.52 EUR), Rolls-Royce (+ 1.40 Prozent auf 13.45 GBP), Richemont (+ 0.58 Prozent auf 173.95 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.17 Prozent auf 96.62 GBP) und GSK (+ 0.11 Prozent auf 18.71 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-4.11 Prozent auf 58.04 GBP), SAP SE (-2.82 Prozent auf 195.82 EUR), Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 26.53 EUR), BP (-1.99 Prozent auf 5.57 GBP) und Siemens (-1.41 Prozent auf 266.00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’941’777 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503.587 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 5.04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch