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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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26.10.2026 12:03:49

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Studiendaten von Mocertatug Rezetecan (Mo-Rez) seien ermutigend und leicht positiv für die Aktien der Briten, schrieb Zain Ebrahim am Sonntag./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
19.08 £ 		Abst. Kursziel*:
-10.91%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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