GSK 20.99 CHF 1.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Studiendaten von Mocertatug Rezetecan (Mo-Rez) seien ermutigend und leicht positiv für die Aktien der Briten, schrieb Zain Ebrahim am Sonntag./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.