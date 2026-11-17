FTSE 100 998185 / GB0001383545
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursverlauf
|
17.11.2026 15:58:09
Börse London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück
Der FTSE 100 notiert am Nachmittag im Minus.
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1.10 Prozent tiefer bei 10’762.01 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.314 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent schwächer bei 10’881.53 Punkten, nach 10’881.55 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10’881.53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’741.43 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’881.90 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 10’720.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’675.43 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.
Tops und Flops im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Ithaca Energy (+ 0.97 Prozent auf 2.57 GBP), Rolls-Royce (+ 0.82 Prozent auf 13.48 GBP), BP (+ 0.58) Prozent auf 5.74 GBP), BT Group (+ 0.28 Prozent auf 2.17 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0.06 Prozent auf 0.95 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-3.36 Prozent auf 11.37 GBP), StJamess Place (-3.24 Prozent auf 11.37 GBP), Sage (-3.17 Prozent auf 11.45 GBP), GSK (-2.77 Prozent auf 18.76 GBP) und Experian (-2.68 Prozent auf 28.67 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 55’756’535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 278.074 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’689.87
|-1.76%
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.