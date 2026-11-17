Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1.10 Prozent tiefer bei 10’762.01 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.314 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent schwächer bei 10’881.53 Punkten, nach 10’881.55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10’881.53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’741.43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’881.90 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 10’720.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’675.43 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Ithaca Energy (+ 0.97 Prozent auf 2.57 GBP), Rolls-Royce (+ 0.82 Prozent auf 13.48 GBP), BP (+ 0.58) Prozent auf 5.74 GBP), BT Group (+ 0.28 Prozent auf 2.17 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0.06 Prozent auf 0.95 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-3.36 Prozent auf 11.37 GBP), StJamess Place (-3.24 Prozent auf 11.37 GBP), Sage (-3.17 Prozent auf 11.45 GBP), GSK (-2.77 Prozent auf 18.76 GBP) und Experian (-2.68 Prozent auf 28.67 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 55’756’535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 278.074 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch