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13.11.2026 12:26:17
STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags
Derzeit legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.09 Prozent höher bei 5’527.21 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.089 Prozent auf 5’517.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’522.26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5’500.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’527.97 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2.91 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der STOXX 50 5’315.67 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’527.34 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Stand von 4’849.91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11.50 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.23 Prozent auf 593.00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.23 Prozent auf 37.10 GBP), Allianz (+ 0.87 Prozent auf 476.50 EUR), BP (+ 0.86 Prozent auf 5.72 GBP) und GSK (+ 0.68 Prozent auf 19.14 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-4.51 Prozent auf 168.20 CHF), Rheinmetall (-1.76 Prozent auf 759.00 EUR), Siemens (-0.92 Prozent auf 279.10 EUR), Rolls-Royce (-0.85 Prozent auf 13.58 GBP) und Airbus SE (-0.70 Prozent auf 206.85 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’192’982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 541.050 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.97 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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