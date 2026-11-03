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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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03.11.2026 12:33:19

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen bis zum Jahr 2030 vorgenommen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. GSK verzeichne im Branchenvergleich nach wie vor unterdurchschnittliche Gewinnwachstumsraten, rechtfertigte er sein Anlagevotum und das Kursziel./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21.73 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18.43 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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12:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:24 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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