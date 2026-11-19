Betroffen sind auch Funktionen, die bislang typischerweise in der Schweiz angesiedelt sind. Mit dem Schritt will die Grossbank ihre Abläufe straffen und Kosten senken.

Die Verlagerung soll sich über die kommenden zwei Jahre erstrecken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die grosse Mehrheit der betroffenen Stellen befindet sich demnach derzeit in Polen.

Konkret geht es um Funktionen in den Bereichen Finanzen, Operations, Risikokontrolle, Compliance, Recht und Personalwesen. Die meisten betroffenen Stellen seien auf Junior- bis mittlerer Führungsebene angesiedelt.

Künftig sollten aber auch höher angesiedelte Positionen in Indien besetzt werden. Solche Stellen würden bislang typischerweise in der Schweiz angesiedelt, hiess es weiter.

Die geplante Verlagerung ist laut Bloomberg nicht Teil des Abbaus von rund 3000 Stellen in der Schweiz, den die UBS im Zuge der Integration der Credit Suisse angekündigt hatte. Die Grossbank lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Die UBS hatte im Februar angekündigt, ihre Präsenz in der indischen Stadt Hyderabad auszubauen und dort 2000 zusätzliche Fachkräfte einzustellen. Damit sollte sich die Belegschaft am Standort verdoppeln. Die Bank ist zudem in Pune und Navi Mumbai vertreten.

UBS lehnt geplante Bankenregulierung in wesentlichen Punkten ab

Die UBS hat ihre Kritik an der geplanten Verschärfung der Bankenregulierung bekräftigt. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Revision des Bankengesetzes geht der Grossbank in wesentlichen Punkten zu weit und sie fordert eine Regulierung mit Augenmass, wie sie in ihrer am Donnerstag publizierten Vernehmlassungsantwort schreibt.

Im Wesentlichen unterstütze die UBS das Ziel der Gesetzesrevision, den Bankenplatz Schweiz nach den Erfahrungen des Untergangs der Credit Suisse stabiler zu machen, heisst es in einer UBS-Mitteilung. Das nun vorgelegte Massnahmenpaket bedürfe aber "substanzieller Änderungen".

Keine zusätzlichen Finma-Kompetenzen

Äusserst kritisch äussert sich die UBS etwa gegenüber den geplanten zusätzlichen Kompetenzen der Finanzmarktaufsicht Finma. So lehnt sie etwa eine Möglichkeit zur Frühintervention "ohne objektive Auslöseschwellen" ab.

"Weitreichende Eingriffe in den laufenden Geschäftsbetrieb müssen klar begrenzt sein und setzen voraus, dass die Finma institutionell überhaupt in der Lage ist, diese unter Übernahme der damit verbundenen Verantwortung vorzunehmen", schreibt die UBS. Geschäftsentscheide müssten weiterhin in der Hand der Bank bleiben.

So sollten die Grenzen von Management und Aufsicht jederzeit gewährleistet werden. "Die Finma darf nicht zum Schattenverwaltungsrat der Bank werden", schreibt die UBS.

Verantwortung für Kader unterstützt

Auch das vorgesehene "Senior-Managers-Regime", das eine klare individuelle Verantwortlichkeit von Führungskadern festschreibt, sieht die UBS kritisch. Der Anwendungsbereich gehe weit über die internationale Praxis hinaus und sei zudem nicht rollenbasiert.

Den Schätzungen der UBS zufolge würden vom neuen Regime rund 150 Personen erfasst. Dabei müsste auch jede einzelne Person von der Finma genehmigt werden. Mit den erweiterten Eingriffskompetenzen der Finma in die Organisation der Beaufsichtigten würden die Verantwortlichkeiten der Leitungsorgane der Bank und der Aufsichtsbehörde vermischt, heisst es.

Prozyklische Wirkung kritisiert

Eine Grundsatzproblematik macht die UBS zudem in einer "prozyklischen Wirkung" der Regulierungsvorschläge aus. Dies führe dazu, dass Kapital- und Liquiditätspuffer in einer Krise nicht gebraucht werden dürfen.

"Werden gleichzeitig mehrere Restriktionen bindend, können Banken sowohl in einem konjunkturellen Abschwung als auch in einer institutsspezifischen Krise gezwungen sein, ihren verbleibenden Handlungsspielraum zu schützen, indem sie die Kreditvergabe einschränken, Vermögenswerte veräussern und sich aus Marktaktivitäten zurückziehen", so die Bank. Dadurch könne eine wirtschaftliche Schwächephase verstärkt und nicht abgefedert werden.

Vereinfachtes Liquiditätsregime

"Die vorgeschlagenen Liquiditätsanforderungen erschweren die Steuerbarkeit eines bereits komplexen und durch überlappende Anforderungen geprägten Schweizer Liquiditätsregimes für Regulator und Banken", heisst es weiter. Dies hätte hohe Zusatzkosten zur Folge.

Die UBS fordert daher eine Vereinfachung der Liquiditätsregime und die Schweiz soll damit "wichtigsten internationalen Finanzplätzen folgen."

Vorschläge erfüllen Zielsetzung nicht

"Die Mehrzahl der vorgeschlagenen Massnahmen erfüllt die Zielsetzung für sich genommen wie auch in ihrer Gesamtheit nicht", so ein Fazit der UBS. Die Bank forderte daher ein Regelwerk, welches "zielgerichtet, verhältnismässig, international abgestimmt, in sich kohärent und in makroökonomischen Schwächephasen wie auch bei institutsspezifischen Herausforderungen wirksam ist."

Ähnlich äusserte sich in einer früheren Stellungnahme auch schon UBS-Chef Sergio Ermotti. Darin forderte er ein Regelwerk, das die Finanzstabilität stärke, ohne die Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes zu beeinträchtigen.

Die UBS-Aktie zeigte sich an der SIX letztlich 0,39 Prozent tiefer bei 38,41 Franken.

ra/cg

Zürich (awp)