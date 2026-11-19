Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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19.11.2026 14:20:08
Talanx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 142 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht des Versicherers an. Seine Ergebnisprognosen von 2027 bis 2030 steigen um durchschnittlich 1,5 Prozent./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
144.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
128.40 €
|
Abst. Kursziel*:
12.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
131.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.26%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Talanx Overweight
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