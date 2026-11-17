Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.88 Prozent tiefer bei 5’406.04 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.339 Prozent leichter bei 5’491.19 Punkten in den Handel, nach 5’509.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’491.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’399.04 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’404.24 Punkte. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 5’500.53 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 4’787.44 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.05 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0.44 Prozent auf 27.12 EUR), BP (-0.46 Prozent auf 5.68 GBP), Richemont (-0.57 Prozent auf 172.95 CHF), Roche (-0.76 Prozent auf 406.20 CHF) und Rolls-Royce (-0.81 Prozent auf 13.27 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-5.58 Prozent auf 201.50 EUR), BAT (-3.95 Prozent auf 45.24 GBP), Novo Nordisk (-3.42 Prozent auf 275.50 DKK), UBS (-3.34 Prozent auf 39.06 CHF) und GSK (-3.14 Prozent auf 18.69 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 29’078’216 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 515.998 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.08 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch