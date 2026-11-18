Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Die Aktie steht außerdem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Christopher Horvers sprach in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und lobte vor allem die Bruttomarge des US-Geschäfts. Diese sowie das Ergebnis je Aktie stütze die Investment-Story. Möglicherweise könnten die Marktschätzungen steigen./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 145.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 127.36
|
Abst. Kursziel*:
13.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 124.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.21%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
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