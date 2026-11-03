HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Die soliden Resultate des dritten Quartals seien überschattet worden von Unsicherheiten hinsichtlich der HIV-Pipeline der nächsten Generation, schrieb Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Offenheit des Managements sei zwar lobenswert, jedoch schlecht angekommen und schüre Unsicherheit in einem Portfolio, dem Investoren ohnehin bereits vorsichtig gegenüberstünden. Sie erwartet ein Update Ende 2026 oder Anfang 2027. Den deutlichen Bewertungsabschlag der Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern hält sie nicht mehr für gerechtfertigt./ck/rob/tih;