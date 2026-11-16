GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat GSK anlässlich der vom Analysehaus ausgerichteten "Global Healthcare Conference" in London mit einem Kursziel von 2100 Pence auf "Hold" belassen. David Redfern, President Corporate Development und Chairman der GSK-Tochter ViiV, habe darauf hingewiesen, dass die mehr als 20 in diesem Jahr gestarteten und startenden Phase-III-Studien darauf abzielten, das Wachstum nach 2030 zu beschleunigen, schrieb Analyst Michael Leuchtenam Dienstag . Das Management sei bestrebt, nachdem der Wegfall der Exklusivrechte bei ViiV überwunden sei, ein Wachstum im obersten Quartil der Branche zu erzielen./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
16.11.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.11.26
|STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21.00
|-0.92%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:34
|
DZ BANK
Fresenius Kaufen
|11:33
|
RBC Capital Markets
GEA Outperform
|10:58
|
Baader Bank
ASTA Energy Solutions Add
|10:53
|
Warburg Research
Henkel vz. Buy
|10:50
|
UBS AG
Richemont Buy
|10:43
|
Warburg Research
Beiersdorf Hold
|10:34
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Hold