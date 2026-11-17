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17.11.2026 15:58:09
STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell
So bewegt sich der STOXX 50 am Dienstagnachmittag.
Um 15:40 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.16 Prozent tiefer bei 5’446.00 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.339 Prozent auf 5’491.19 Punkte an der Kurstafel, nach 5’509.87 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’440.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’491.19 Einheiten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’404.24 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 5’500.53 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 4’787.44 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.86 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 0.82 Prozent auf 13.48 GBP), BP (+ 0.58 Prozent auf 5.74 GBP), Siemens (+ 0.37 Prozent auf 273.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 27.08 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.03 Prozent auf 37.05 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-4.29 Prozent auf 204.25 EUR), GSK (-2.77 Prozent auf 18.76 GBP), RELX (-2.22 Prozent auf 29.98 GBP), AstraZeneca (-2.05 Prozent auf 137.46 GBP) und UBS (-1.91 Prozent auf 39.64 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9’249’757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 515.998 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.08 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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