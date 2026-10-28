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30.10.2026 14:03:16
GSK Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 1900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Elmar Kraus am Freitag nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts. Der unveränderte Ausblick in Verbindung mit steigenden Zinskosten spreche aber für eine Bestätigung des Halten-Votums./rob/ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Halten
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
Halten
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Rating update:
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Analyst Name::
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