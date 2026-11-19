Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Gespräch mit Vorstandschef Christian Sewing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Mit Blick auf jüngste kritische Medienberichte zum Geschäftsgebahren des Finanzinstituts habe die Bank darauf verwiesen, dass die Vorwürfe bereits bekannt und die Kontrollen in den vergangenen Jahren entsprechend angepasst worden seien, schrieb Kian Abouhossein in einer Studie am Donnerstag. Die Reaktion von Kunden seit Bekanntwerden der Vorgänge sei "ruhig" ausgefallen, schrieb der Experte./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.43 €
|
Abst. Kursziel*:
34.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.68%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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