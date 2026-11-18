Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar belassen. Diese und auch die Aussagen zum kommenden Jahr deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Steven Shemesh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv habe die Bruttomarge herausgeragt. Mit Blick auf eine hohe Bewertung richte sich der Fokus aber auf Aussagen des Handelskonzerns zum weiteren Geschäftsverlauf./rob/bek/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 131.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 127.36
|
Abst. Kursziel*:
2.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 124.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.99%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
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|105.99
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